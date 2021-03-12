Sarıgöl ve Alaşehir arasındaki karayoluna radar hız tabelaları konuldu.

Hıza bağlı trafik kazalarını azaltmak için, Jandarma Trafik ekipleri sürücüleri uyarmak amaçlı olarak yollara radar hız kontrolü tabelaları yerleştirdi. Sürücülerin dikkatli olmaları istenirken jandarma trafik ekipleri kazaları en aza indirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.