Sarıgöl ve Alaşehir de vahşi depolamadan kurtuluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerindeki evsel katı atıkların transferi için Sarıgöl'de yapımına başladığı katı atık transfer istasyonunda inşaat çalışmalarını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da mevcut tesisi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi, ilçelerin de vahşi depolama sorununu çözüyor. Bu kapsamda Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinden Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine gelecek olan evsel katı atıkların transferi için Sarıgöl'de yapımına başlanan katı atık transfer istasyonun da inşaat çalışmaları tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Sarıgöl Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Akif Kılıçaslan ile birlikte mevcut tesiste incelemede bulundu. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu, Saruhanlı, Gördes, Selendi, Demirci, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinin ardından Sarıgöl'de de katı atık transfer istasyonunda inşaat çalışmalarını tamamladı.