Sarıgöl ve Kula'da okullar dışarı taşındı

Manisa'nın Sarıgöl ve Kula ilçelerinde 'Okul Dışarıda Günü' ve 'Dünya Oyun Oynama Günü' çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Okul bahçesinde çeşitli oyunlarla renklenen etkinliklerde hem öğrenciler, hem aileler hem de öğretmenler unutulmaz bir gün geçirdi.

'Okul Dışarıda Günü' ve 'Dünya Oyun Oynama Günü' etkinlikleri Manisa'nın Sarıgöl ve Kula ilçelerinde de gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde çocuklar unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla tanışırken gönüllerince vakit geçirmenin keyfini de yaşadı.

Sarıgöl'deki etkinlikler

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu bünyesindeki Osman Keskin Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler okul bahçesinde açık havada anneleriyle birlikte doyasıya oyunlar oynadı. Geleneksel oyunlardan 'Yağ satarım, bal satarım' oyununu çocuklarıyla birlikte oynayan anneler çocukluk yıllarına döndü. Zaman zaman anneler ve çocukları gülmekten kendilerini alamazken Atatürk Ortaokulu Osman Keskin Anaokulu öğretmenleri Şeyda Çelik ve Ayşe Karaoğlan tarafından hazırlanan etkinlikte anneler engelleri aşarak ellerindeki topları konulan kutulara doldurdu. Çekişmeli geçen yarışmada öğrenciler annelerini sürekli alkışlarıyla motive etti.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, "Dünyada kabul gören ve 23 'Okul Dışarıda Günü' etkinliğimizi okul bahçemizde yaptık. 45 anaokulu öğrencimiz anneleri ile birlikte oyunlar oynadı. 23-29 Mayıs tarihleri arasında resmi ve özel tüm okul öncesi kurumlarda 'Oyun her zaman her yerde ve herkese' sloganı ile etkinlikler yapılacak." dedi.

Kula'daki etkinlikler

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 'Okul Dışarıda Günü' ve 'Dünya Oyun Oynama Günü' etkinlikleri kapsamında öğretmenlerin sınıflarını açık havaya taşıyıp derslerini oyun oynayarak işlemeleri çağrısı üzerine Kula 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu Anaokulu öğretmenleri, okul bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kula 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu Anaokulu öğretmenleri Keriman Çetin Yiğen ve Emel Okumuş, MEB'in 'Okul Dışarıda Günü' ve 'Dünya Oyun Oynama Günü' etkinlikleri kapsamında öğrencileri ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi. Bakanlığın, öğretmenlerin sınıflarını açık havaya taşıyıp derslerini oyun oynayarak işlemeleri çağrısıyla harekete geçen okul yönetimi, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte oyun oynadı. Etkinlik çerçevesinde minik öğrenciler ve öğretmenler çeşitli oyunların oynamasının yanı sıra, öğrencilerin dönem içerisinde yaptığı resim çalışmaları da okul duvarlarını renklendirdi, top toplamak için yarıştı ve müzik eşliğinde dans etti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, öğretmenlerde en az öğrencileri kadar eğlendi.

MEB'in başlattığı proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Enver Ay, "Bugün bakanlığımızdan gelen proje doğrultusunda ana sınıflarımızla dışarıda ders işleyerek, oyunlarımızı oynuyoruz. Fırsat bulduğumuz her zaman sadece ana sınıfımızda değil tüm öğrencilerimizle birlikte hem oyun oynuyoruz hem çalışıyoruz. Çocukluğunda oyuna doyan çocuk, büyüdüğünde aile, meslek ve sosyal hayatında başarılı oluyor. Oyun oynayamamış dezavantajlı çocukların ileri ki yaşlarda sıkıntılarla karşılaştığını gözlemekteyiz. Oyun oynamayı sadece bir gün değil her gün destekliyoruz. Velilerimize de bunu tavsiye ediyoruz” diye konuştu.