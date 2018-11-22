Sarıgöl Yeniköy Mahallesinde bin kişiye yemek verilerek ‘Mevlid-i Nebi haftası kutlandı

Sarıgöl'de 'Mevlid-i Nebi' Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenleyen Yeniköy Mahallesi Muhtarlığı bin kişiye yemek ikramında bulundu.

Sarıgöl İlçe Müftülüğü tarafından Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan tarafından 'Peygamberimiz ve gençliği' konulu konferans verildi. Bu arada Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafında da oratoryo ve piyesin sergilendiği gecede imamlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

'Mahalle halkı yemekli etkinlik yaptı'

Sarıgöl-Yeniköy Mahalle Muhtarı Niyazi Akçam, "Mahalle halkı olarak, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle yemekli ikram ile mahallemize gelen imamlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Bu verdiğimiz yemek ikramında ve mahalle imamımız Salih Coşan'ın, Mehmet Tıkıroğlu'nun katkıları çok oldu. Davetimize gelenlere teşekkür ederim." dedi.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan ise, "Yeniköy Mahallesinin örnek girişiminden dolayı kutlarım. Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerine katıldık. İlçe Müftülüğü ve personeli olarak bizler de cuma namazının ardından Pazar ve Hüseyin Gümüşlü Camilerimizde pilavlı tavuk ve ayran ikramı yapacağız. İlçe halkımız davetlidir." dedi.

Kazanlarda hazırlanan yemekler, mahalle halkı ve davetliler tarafından birlikte yendi. Yemeğe Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve yönetim kurulu üyeleri, hayırsever iş adamı Hüseyin Gümüşlü katıldı.