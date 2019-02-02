Sarıgöl Ziraat Odasında Ülgen, bir oy farkla yeniden başkan oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, ziraat odasının olağan genel kurulunda mevcut başkan Ali İhsan Ülgen, bir oy farkla yeniden başkanlığa seçildi.

Sarıgöl Ziraat Odası olağan genel kurulu yapıldı. Oda toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali İhsan Ülgen ile Mustafa Eraslan'ın listeleri yarıştı. Divan başkanlığını Ahmet Sarıca'nın yaptığı genel kurulda 35 delege oy kullanırken, mevcut başkan Ali İhsan Ülgen 18 oy ile yeniden başkanlığa seçildi. Mustafa Eraslan'ın listesi ise 17 oy aldı. Kongrenin ardından konuşan Ali İhsan Ülgen, "Destek veren ve vermeyen tüm delege arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bundan önceki başkanlığım süresinde olduğu gibi bundan sonra da hiç bir ayrım yapmadan 13 bin üyemize hizmet vereceğim. Çiftçilerimize görevim süresince ilçede çeşitli üzüm türlerinin yetiştirilmesinde, örtü sistemlerinin yaygınlaşmasında önder oldum. Üzümlerin daha kaliteli olması için iyi tarım projelerine destek olduk ve TARSİM'e önem verilmesi konularında çiftçilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yaptım. Bu arada devlet destekli olan ürünlerin ilçemiz ova ve kırsal alanlarda yetişmeleri için çiftçilerimize destek olduk. Bundan sonra da desteklerimize devam edeceğiz" dedi.