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Sarıgöl Ziraat Odasından çiftçilere zeytin fidanı

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, çiftçilerden gelen talep üzerine ilçede zeytin üretimine yaygınlaştırmak amacıyla 7 bin adet iki yıllık sertifikalı Trilye türü zeytin fidanı getirtti.


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, odaya çok sayıda zeytin fidanı sorulduğunu belirterek, "Çiftçilerimizi zeytin üretimine yönlendirmek ve gelen talepleri karşılamak için ilk etapta 7 bin adet iki yıl sertifikalı verimi yüksek olan Trilye türü fidan getirttik. Tanesini 10 TL'den satmaya başladık." dedi.

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