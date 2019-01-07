Sarıgöl'de 10 okul TÜBİTAK desteği alacak

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 9 ortaokul ve 1 lise TÜBİTAK projesinden destek almaya hak kazandı.

Manisa İli genelinde 60 okulun başvurduğu 4006-TÜBİTAK Bilim fuarı destekleme programı 2018-2019 çağrı dönemi başvurularında Sarıgöl'den 10 okulun projesi kabul edildiği açıklandı.

İlçedeki 10 okulun destekleme almasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, "Sarıgöl'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı destekleme programında destek alacak okullarımız Atatürk Ortaokulu, Çanakçı Ortaokulu, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu, Afşar Ortaokulu, Çavuşlar Ortaokulu, Dadağlı Ortaokulu, Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu, Karacaali Ortaokulu, Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu ve Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Lisesi destek alacak. Öğrencilerin kendi buluşları ile ortaya çıkacak çalışmaların olması esastır. Her okulumuz proje kapsamında 6 bin TL hibe desteği alacak. Bu okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi kutlarım. Sevinç duydum." dedi.