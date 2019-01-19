Sarıgöl'de 110 ünite kan toplandı

Sarıgöl Kent Meydanında Kızılay Mobil aracında alınan kan bağışlarına özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, “Kış aylarında kan merkezlerimizde stoktaki kan ünitelerinde azalma var. Vatandaşlarımız kış aylarında kan vermekten kaçıyor. Oysa kan yaz ve kış aylarında rahatlıkla sağlıklı kişiler tarafından verilebilmekte. Sarıgöl'de iki günde 110 ünite kan topladık. Kan veren bağışçılarımıza teşekkür ederim'' dedi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kent meydanında açılan stantta ise 15 kişinin organ bağışında bulunduğu bildirildi.