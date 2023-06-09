Sarıgöl'de 174 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından su kanalında yapılan kontrollerde 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi Yenimahalle Mevkiinde alınan duyum üzerine jandarma ekipleri su kanalında yaptıkları kontrolde; boyları 150-250 santimetre olan toplam 174 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.