Sarıgöl'de 2013 doğumlu çocuklara futbol kursu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2013 doğumlu erkek çocuklar için Halk Eğitim Merkezi ve Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle futbol kursu açıldı.

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde açılan yaz futbol kursu halı sahada heyecanla yapılmaya başlandı. 2013 doğumlu erkek öğrenciler için açılan kursa 16 çocuk katılırken kurslar halı sahada verilmeye başlandı.

Açılan yaz futbol kursuna 16 öğrencinin katıldığını ifade eden Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "2013 doğumlu erkek öğrencilerimizin katıldığı yaz futbol okulu kursları Şehit Esin Akay İlköğretim Okulu halı sahasında başladı. Beden Eğitimi Öğretmeni Şeref Aslan tarafından kursiyer öğrencilerimiz kondisyon çalışmaları, güç çalışmaları, çift kale maçlar, şut atma gibi çeşitli antrenmanlar yapıyor. Bu arada katkılarından dolayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Gökhan Yıldırım'a ve kursiyerlerimize forma desteği veren iş insanı İsmet Ertürk'e teşekkür ederim." dedi.