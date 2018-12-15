Sarıgöl'de 21 Genç çiftçiye 105 düve dağıtıldı

Sarıgöl'de Genç Çiftçi Projesi kapsamında 21 gence 5'er adet olamak üzere 105 düve dağıtımı yapıldı.

Sarıgöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında düzenlenen törenle hak sahibi olan 21 genç çiftçiye beşer adet olmak üzere 105 düve kura ile sahiplerine teslim edildi. Düve dağıtım töreninde konuşan Sarıgöl Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Akar, "2018 yılında düve almaya hak kazanan 21 genç çiftçimize Montofon ve Simental türü düvelerden 21 genç çiftçimize 5'er adet olmak üzere veteriner hekim arkadaşlarımızın kontrolünde toplam 105 düve kura ile sahiplerine verildi. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Düve dağıtım törenine Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, hak sahibi genç çiftçiler ve aileleri katıldı.