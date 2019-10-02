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Sarıgöl'de 4 mahalleyi bağlayan yolda asfaltlama çalışmaları

Manisa’nın Sarıgöl ile Şeyhdavutlar Mahallesi arasında bulunan ve bölgedeki dört mahallenin ulaşımını yakından ilgilendiren 12 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmaları başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ile Şeyhdavutlar Mahallesi arasında bulunan ve bölgedeki dört mahallenin ulaşımını yakından ilgilendiren 12 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmaları başladı.


Sarıgöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığının ortaklaşa çalışması sonucu Sarıgöl-Şeyhdavutlar Mahallesinin 12 kilometrelik yolunda asfaltlama çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ''İlçemiz Bahadırlar Mahallesinden başlatılan 12 kilometrelik asfaltlama çalışmaları Güneydamları Deprem Evleri Mahallesi, Yukarı Güneydamları ve Şeyhdavutlar Mahallemizde yaşamakta olan vatandaşlarımız ilçemize ve çevre mahalleleri daha rahat ulaşım sağlayacaktır. Atılacak asfalt tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Allah kazası belasız bu yolları kullanmayı nasip etsin'' dedi.


Öte yandan bölgedeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar da asfalt çalışmalarını memnuniyetle karşıladı.

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