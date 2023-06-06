Sarıgöl'de 40 gün süren voleybol turnuvası tamamlandı

Sarıgöl'deki 16 kurum ve mahallenin katıldığı turnuva, halkın büyük ilgi duyduğu ve coşkulu bir etkinliğe dönüştü. Centilmence geçen müsabakalar sonucunda Sarıgöl Gürsoy Tarım takımı finalde şampiyonluğu göğüslerken, turnuvada Mimar Sinan İlkokulu ikinci, Tırazlar Mahallesi takımı ise üçüncü oldu.

Şampiyonluk kupasını Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un elinden alan Gürsoy Tarım Voleybol takımı büyük mutluluk yaşarken turnuvanın ikincisi olan Mimar Sinan İlkokulu'nun kupasını da Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk takdim etti.

Üçüncü olan Tırazlar Mahallesi voleybol takımının kupasını ise turnuvayı düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak verdi.

Cezmi Yıldırak turnuvadaki gayelerinin voleybolu sevdirmek ve kurumlarla halkın bütünleşmesi olduğunu belirterek "Bunu da başardığımıza inanıyoruz." dedi.

Yıldırak düzenlenen voleybol turnuvasının 40 gün dostluk kardeşlik ve centilmenlik içersinde geçtiğini ve Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi kapalı spor salonunu taraftarlara dolduğunu da sözlerine ekledi.