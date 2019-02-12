Sarıgöl'de 43 kişi umre ziyaretine uğurlandı

Sarıgöl'de 43 kişi Diyanet kanalıyla kutsal topraklara umre ziyareti gerçekleştirmek için dualarla uğurlandı.

Kutsal topraklara uğurlanan 43 kişi için Sarıgöl'ün Karacaali Mahallesine tören düzenlendi. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, umre ziyaretine gidecek olan 43 kişiye bayrak, seccade, Kur'an-ı Kerim ve tespihten oluşan çanta hediye ederek, herkesle tek tek vedalaştı. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Kardeşlerim gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Bu nedenle hepiniz haklarınızı helal edin." diyerek umre ziyareti yapacak olan vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. Okunan duaların ardından helallik alınmasıyla vatandaşlar umre ziyareti için uğurlandı.

Sarıgöl Karacaali Mahalle Camisi önünde düzenlenen uğurlama törenine, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, umreye gidecek olanların yakınları katıldı.

Umre ziyaretine gidecek olan vatandaşların 21 gün kutsal topraklarda kalacağı ve umrecilere Karacaali Mahallesi İmamı Nurullah Sarı'nın önderlik edeceği belirtildi.