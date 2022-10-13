Sarıgöl'de 52 yeni avcı için 'Avcılık' kursu açıldı

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor kulübü ve Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Avcılık Eğitim kursu büyük ilgi gördü. Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor kulübü tesislerinde açılan kursa 52 kursiyer katılım gösterdi.

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Bizim için kurumlarımızdan gelen talepler önemli. Uzun zamandır böyle bir kursa ihtiyaç vardı. Talebi değerlendirerek kursumuzu açtık. Vatandaşlarımızın talebi bizim için önemli. Merkezimiz her zaman vatandaşlarımızın yanında" dedi.

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç ayrıca kurs süresince kursiyerlere avcılığın tarihçesinden, yasak avlar hakkında bilgilere, tüfek bakımından av kurallarına kadar farklı bilgilerin verileceğini ve av mevsimine uyulması gibi konuların yanı sıra ilk yardım bilgilerinin de verildiğini sözlerine ekledi.

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor kulübü Başkanı Ethem Tolga Karataş ise, "52 yeni avcı arkadaşımız av ruhsatı alabilmesi için mutlaka eğitimden geçmeleri zorunlu. Avcı arkadaşlarımızın kurs konusunda talebini değerlendirerek ilçemiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ile koordineli olarak kursumuzu açtık. Amacımız doğaya saygılı avcılarımızı daha da bilinçlendirmek. Desteklerinden dolayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüze teşekkür ederim" diye konuştu.

Karataş, kursun 32 saat süreceğini ve kurs sonunda kursiyerlere sertifikalarının takdim edileceğini söyledi.