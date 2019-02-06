Sarıgöl'de ağaç kesme ve boylama kursu açıldı

Sarıgöl Orman İşletme ve Sarıgöl Belediyesi personellerinin katıldığı kursta 12 kişi kurs sonunda belge alacak. Sarıgöl Orman İşletme Şefi Vedat Uğurcu'nun vermiş olduğu kursta Kursiyerler Ağaç Kesme ve Boylama Kursunda 16 saat İş Sağlığı ve Güvenliği, 36 saat Kesim Hazırlığı, Kesme ve Boylama derslerini alacak. Kurs hakkında bilgi veren Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Kurumlarımızdan gelen talepler doğrultusunda kurslarımızı açıyoruz. İlçemizde bulunan tüm kurumlarımızla işbirliği halindeyiz. Kurslarımız kurumlarımızın talepleri doğrultusunda kurum personellerine de açılmaya devam edecektir" dedi.