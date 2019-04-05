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Sarıgöl'de Alparslan Türkeş anısını lokma hayrı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurucusu merhum Alparslan Türkeş anısına lokma hayrı yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurucusu merhum Alparslan Türkeş anısına lokma hayrı yapıldı.


4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alparslan Türkeş'in anısına, MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından Sarıgöl Belediyesi önünde lokma dökülüp dua edildi. Akşam saatlerine kadar lokma ikramının süreceğini ve yatsı namazının ardından Merhum Alpaslan Türkeş ve şehitler için mevlit okunacağını belirten Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, ''Unutulmaz liderimiz Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'i ölümünün 22. yılında gururla saygıyla anmaktayız. Liderimiz Merhum Alpaslan Türkeş ve tüm şehitlerimiz için lokma dağıtımı yaptık. Akşam da mevlit okutulacak. Ruhları şad olsun" dedi.


Lokma dağıtım etkinliğine, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, MHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Çakar, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca ve partiler vatandaşlar katıldı.

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