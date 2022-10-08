Sarıgöl'de Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlandı

Amatör Spor Haftası Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çeşitli spor etkinlikleri ve yapılan ziyaretlerle kutlandı.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım etkinliklerin büyük beğeni topladığını belirterek, "Sarıgöl'de Amatör Spor Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikler ve ziyaretler büyük beğeni aldı. Amatör Spor Haftası çerçevesinde Sarıgöl'de masa tenisi, dart, satranç, voleybol gibi turnuvalar düzenlendi. Yaş, cinsiyet, branş ve kulüp farkı gözetmeksizin her daim sporun ve sporcunun yanındayız." dedi.

Son yıllarda amatör branşların yaşaması ve gelişmesi için kulüplere, okullara önemli ölçüde nakdi ve malzeme desteğinin yapıldığını anlatan Yıldırım, bunun artarak yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Yıldırım ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinin 7/24 usulü ile tüm sporcu ve vatandaşların hizmetinde olduğunu sözlerine ekledi.