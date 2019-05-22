Sarıgöl'de anlamlı iftar yemeği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Anadolu İmam-Hatip Lisesi tarafından ilçedeki şehit aileleri, gaziler ve ailelerine iftar yemeği verildi.

Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında buluştu. Okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine katılan şehit aileleri duygulu anlar yaşarken yemekten sonra Kuran-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü Kazım Erbay, "Şehitlerimiz kalbimizde yaşamaktadır. Gazilerimizin de kalbimiz de ayrı yerleri var. Şehit ve gazi ailelerini birlikte iftar yemeği vererek her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Şehit ve gazi aileleri iftar yemeğine şehit ve gazilerin aileleri öğretmenler katıldı.