Sarıgöl'de asırlık çınar ağacı korunuyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, ismini verdiği kahvehanenin bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacı mahalleli tarafından itinayla korunurken, heybetiyle de ilgi odağı oluyor.

Sarıgöl'e 2 kilometre uzaklıktaki Tırazlar Mahallesinde bulunan asırlık çınar ağacı görenlerin ilgisini çekiyor. İsmini de verdiği kahvehanenin içerisinde bulunan ve etrafı korunması amacıyla çinko ile örtülü çınar ağacı, özellikle yaz aylarında gölgesinde oturanlara serin bir hava sağlıyor. Tırazlar Mahallesi sakinlerinden Cengiz Ceyhan, bir çınar ağacının kolay yetişmediğini belirterek, "Benim yaşım 81. Ben bile bu çınarın ne zaman, kim tarafından dikildiğini bilmiyorum. Ben bildim bileli kahvehanenin yanındaki çınar ağacı nedeniyle kahvehaneye de çınarlı kahve deriz. Bir ağaç kolay kolay yetişmiyor. Mahallemizin sembolü oldu''dedi.