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Sarıgöl'de av sezonu açıldı

Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü 2019 yılı av sezonunu Alemşahlı Mahallesi Asar Yaylasında bir araya gelerek av sezonunu açtı.


Asar Yaylasında düzenlenen av sezonu açılışına Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Aktaş, onursal Başkan Doğan Topdemir, Sarıgöl Eski Belediye Başkanı Ömer Karcı, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ile çok sayıda avcı katıldı.


Sarıgöllü avcıların bir araya geldiği yeni av sezonu açılışında birlik, beraberlik ve yeni arkadaşlık edinmek için bir araya gelindiğini dile getiren Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Aktaş, "Arkadaşlar yeni av sezonu açıldı. Bu nedenle sizlerden isteğim kanunların uygun gördüğü şekilde avlanma yapmanızdır. Av mevsimin başlaması nedeniyle hepinize rast gele diyorum." dedi.

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