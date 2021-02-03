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Sarıgöl'de bademler çiçek açtı

Şiddetli yağmur ve yağış kıyı Ege’de etkili olurken, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ılık ve güneşli havanın olması çevrede bulunan badem ağaçlarının ve papatyaların erken çiçek açmasına neden oldu.

Şiddetli yağmur ve yağış kıyı Ege'de etkili olurken, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ılık ve güneşli havanın olması çevrede bulunan badem ağaçlarının ve papatyaların erken çiçek açmasına neden oldu.


Sarıgöl'de yaşayan Süleyman Pehlivan adlı vatandaşın evinin önündeki 10 yıllık badem ağacı çiçek açtı. Çiçeklerin yoldan geçenlerin ilgisini çekmeye başladığını ifade eden Süleyman Pehlivan (50), "Bu yıl badem ağacım havaların ılık geçmesi nedeniyle erken çiçek açtı. Yeterli yağmurlar olmadı. Erken çiçek açması iyi değil, ilerleyen günlerde olacak şiddetli soğuklarda zarar görür" dedi.


Öte yandan bademlerin erken çiçek açması yanında çevredeki papatyalarda açmaya başladı. Havaların bahar ayları gibi geçtiği Sarıgöl'de koyun sürüleri de ağıllardan çıkarılarak çobanlar tarafından otlatılmaya başlandı.

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