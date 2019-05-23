Sarıgöl'de bağ yaprağı piyasası canlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları hız kazandı. Üreticiler, Sarıgöl'ün dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarından sabahın erken saatlerinde toplamaya başladığı taze bağ yapraklarını öğle saatlerinde yaprak alım merkezlerine götürerek kilosunu 3,5 liradan peşin olarak satıyor.

Sarıgöl ve çevresinde üzüm bağlarında başlayan yaprak toplama işi hızlandı. Sabah erken saatlerde toplanmaya başlayan yapraklar öğle saatlerinde kilosu 3,5 liradan yaprak alım merkezlerine teslim ediliyor. Bir kişinin günde 35-40 kilo yaprak topladığı öğrenilirken toplanan yaprakların önümüzdeki günlerde ihracatına başlanacağı bildirildi.

Yaprak alım yerlerinde toplanan taze yapraklar ilk önce elektronik tartıda çekildikten sonra kilosu belirleniyor ve yine kadınlar tarafından kasalara döşeniyor. Peşin parayla alınan yapraklar daha sonrae salamura yapılmak üzere işletmelere gönderiliyor.

Sarıgöl'de yaprak alımların hızlanmasıyla birlikte ilçe ekonomisinin hareketlendiği ve sıcak para akışının da başladığı kaydedildi. Bağlardan ortalama bir kadının 35-40 kilogram yaprak topladığını ifade eden Mehmet Ceylan, "Toplanan taze bağ yaprakları taze olarak yada salamura olarak değerlendirmekteyiz. Günde 35-40 ton taze bağ yaprağı peşin olarak alınıyor. Kadınlar topladıkları taze yapraklarıyla aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Taze bağ yaprağının bugünkü alımı kilosu 3.50 TL'dir." dedi.

Toplanan taze bağ yapraklarının taze olarak ve salamura olarak yurt içerisinde tüketildiğini kaydeden Ceylan, ilerleyen günlerde yurt dışına gönderileceğini de sözlerine ekledi.