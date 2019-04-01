Sarıgöl'de Başkan Selçuk zaferini ilan etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde Cumhur İttifakının MHP'li adayı ve mevcut Belediye Başkanı Necati Selçuk, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 107 sandıkta 28 bin 447 seçmen oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakının MHP'li aday Necati Selçuk 13 bin 330 oy alırken Millet İttifakının CHP'li adayı Emrah Eroğlu 11 bin 680, Vatan Partisi adayı Mustafa Erdem 212, Saadet Partisi adayı Şakir Fatih Güner 170, Büyük Türkiye Partisi Adayı Hayrettin Acar ise 113 oy aldı. Oy çoğunluğunu elinde bulunduran mevcut başkan Necati Selçuk yeniden Sarıgöl Belediye başkanlığına seçildi. Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Selçuk, "Soğuk demeden, çamur demeden her gün mitinglerde beni yalnız bırakmadınız. Desteklerinizi boşa çıkarmadınız. Çalışmalarımıza çamur attılar ama Allah büyüktür diye sabrettim. 31 Mart'ta gereken cevabı verdiniz. Hep birlikte bu günlere geldik. Seçim boyunca bizleri yalnız bırakmayan AK Partili kardeşlerimi de çok teşekkür ederim. Bizlere oy veren vatandaşlarımı da kutlarım. Sarıgöl artık, hizmetler için daha çok çalışacağım. Sarıgöl, Manisa ve Ankara el ele olunca hizmetler 35 mahallemize gelecek. Sarıgöl'ün üzerine kabus gibi geleceklere gereken dersi verdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sarıgöl Belediyesi önünde kutlama yapıldı.