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Sarıgöl'de bayram namazı stadyumda kılındı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gereği 4 Eylül Stadyumu’nda kılındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gereği 4 Eylül Stadyumu'nda kılındı.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı namazı, korona virüs tedbirleri dolayısıyla 4 Eylül Stadyumu'nda kılındı. Seccadeleriyle sabah saatlerinde bayram namazına gelen binlerce vatandaş stadyumu doldurdu. Sarıgöl Hastane Camisi İmamı Hasan Kartal tarafından kıldırılan bayram namazı havadan fotoğraflandı. Sosyal mesafe kuralları gözeterek kılınan namaz ilginç görüntüler oluşturdu.

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