Sarıgöl'de camiler çocuklarla şenlendi

Sarıgöl İlçe Müftülüğü tarafından okulların yaz tatiline girmesinin ardından, camilerde ve Kur'an kursları binalarında öğrencilere yönelik yaz Kur'an kursları başladı.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, yaz Kur'an kurslarının 17 Haziran'da başladığını 9 Ağustos günü tamamlanacağını belirterek, "İlçemizde mevcut 50 camimizde ve 10 Kur'an kursu binamızda öğrencilerimize yönelik yaz Kur'an kursları başladı. Kayıtlar devam etmektedir. Geçen yıl 1100 öğrencimiz açtığımız yaz Kur'an kurslarına katıldı. Bu yıl daha fazla olacağını inanmaktayım. Kur'an kurslarımız günde 3 saat haftada 15 saat olacak. Kurslarımız öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

Sarıgöl Bereketli Mahalle Camisinde de açılan yaz Kur'an kurslarına katılan kursiyer öğrencilere Cami İmam Hatibi Ali Aslan tarafından balonlar hediye edilerek kurslar başlatıldı.