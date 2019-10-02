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Sarıgöl'de 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlaması

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Sarıgöl İlçe Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında esnafı ziyaret ederek, gül dağıttı. Daha sonra İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, beraberindeki 80 din görevlisi ile birlikte Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Arıkan, din görevlilerini öğle yemeğinde ağırladı. Yemeğin ardından Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisinde Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

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