Sarıgöl'de çevre için bir araya geldiler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Çevre için hepimiz varız' sloganı ile toplumun her kesiminden katılımcılarla kurulan Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneği ilk toplantısını yaptı.

Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi ve girişimci Derya Öztürk Aydın Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren dernek yönetimi, yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Aydın, "İlçemizdeki doğal güzellikleri, zengin topraklarımızı korumak, ilçemizin zengin kültürümüzü ön plana çıkararak ülkemizde ve dünyada tanıtımını yapmak önceliğimiz olacaktır." dedi.

Derya Öztürk Aydın, "Jeotermal enerji ve bu tür tehlikelerden verimli topraklarımızı korumak önceliklerimiz arasında olacak. Haftalık olağan toplantılarımızda alınan kararlarımızı da mahalle mahalle dolaşarak halkımıza anlatarak bilgilendireceğiz. En kısa zamanda jeotermal enerjinin çevreye verdiği zararlar konusunda bilir kişilerin katılacağı geniş çaplı seminer verilmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneği olarak ilçenin kültürel yapısının ele alınarak yaşatılmasını sağlayacaklarını ifade eden Dernek Başkanı Derya Öztürk Aydın, "İlçemizde yok olmaya yüz tutan meslekler var. Bunların başında semercilik, hasırcılık, kalaycılık, gibi meslekleri yapanların sayıları parmakla gösterilecek kadar azaldı. Biz dernek olarak, minyatür semercilik yapılmasını sağlayıp, evlerde süs eşyası olarak değerlendirilmesini sağlamak, Emcelli Mahallemizde yıllar önce yapılmakta olan hasır dokumacılığın yeniden canlandırılmasını sağlayacağız. Şeyhdavutlar ve Güneydamları mahallelerindeki kilimciliği minyatür dokumalarla canlandırarak yaşatacağız. Bunlardan ayrı olarak da eskilerde düğünlerde yapılan gençlerin gelin almaya gittiklerinde oynadıkları oyunları düzenleyeceğimiz çalışmalarla tekrar yaşatmak istiyoruz." dedi.

Derneğin kuruluşunda parti ayrımı yapmadan tüm kesimlerden kişilerin katılımı ile derneklerini kurduklarını dile getiren Derya Öztürk Aydın, 'Bizler çevre ve kültürümüz için hepimiz varız' sloganı ile bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.

Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneği Derya Öztürk Aydın Başkanlığında yönetim kurulu üyeliklerine çiftçi Arif Özdemir, Avukat Mefharet Ünlü, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Avukat Fergül Tatar, emekli Halit Mezarcı, Avukat Sevinç Adak, emekli Hasan Hüseyin Kaya'dan oluştu.