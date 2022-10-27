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Sarıgöl'de çiftçilere buğday tohumu desteği

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere buğday tohumu desteği yapıldı.


Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen tohum desteği konusunda açıklama yapan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi projesinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce hayata geçirilen proje dahilinde ilçemizde çiftçilerimize yüzde 60 hibeli yüzde 40 çiftçi katkılı 15 ton buğday tohumu dağıtımı yapıldı. Buğdaylar kuraklığa karşı dayanıklıdır." dedi.

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