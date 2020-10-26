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Sarıgöl'de çiftçilere fiğ tohumu dağıtıldı

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından ilçede ilk kez, ’’Yem bitkileri üretimini geliştirme projesi’’ uygulaması ilgi gördü.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü tarafından ilçede ilk kez, ''Yem bitkileri üretimini geliştirme projesi'' uygulaması ilgi gördü. Çiftçilere proje kapsamında 7 bin 500 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı.


Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından getirilen 7 bin 500 kilogram fiğ tohumu 27 çiftçiye talepleri doğrultusunda teslim edildi.


Özellikle arpa, buydağ ile karıştırtılarak ekimi yapılan fiğ, besicilik yapan üreticiler tarafından teslim alındı. Fiğ ile yapılan hayvan besiciliğinde süt veriminin artış gösterdiği belirtildi.


Sarıgöl'de bu yıl 500 dekarlık alanda ekimi yapılacak olan fiğ tohumlarının yüzde 75'inin devlet destekli yüzde 25'inin de üretici tarafından karşılandığı öğrenildi.

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