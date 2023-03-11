Sarıgöl'de cimnastik kursuna yoğun ilgi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik açılan cimnastik kursu yoğun ilgi görüyor.

Sarıgöl Hak Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 6-10 yaş grubu öğrencilerine yönelik cimnastik kursu açıldı. Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "6-10 yaş grubu olarak planladığımız kursa yoğun bir talep geldi. Bizde bu talep üzerine 2 grup olarak kursumuzu açtık. Gayemiz, sporu küçük yaşlarda çocuklarımıza sevdirip, bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunarak, yetenekli çocukları ülke sporuna kazandırmak. Katkılarından dolayı Sarıgöl Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğümüze teşekkür ederim" dedi.

Cimnastik Antrenörü Deniz Mert tarafından verilen kursun 120 saat süreceği ve kursun yaz döneminde de açılmasının planlandığı bildirildi.