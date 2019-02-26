İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıgöl'de Cumhur İttifakı tek yürek

Sarıgöl’de Cumhur İttifakı tek yürek sahalarda halkla buluşmaya devam ediyor.

Sarıgöl'de Cumhur İttifakı tek yürek sahalarda halkla buluşmaya devam ediyor. Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının başkan adayı Necati Selçuk, AK Parti ve MHP'nin ilçe yönetimleriyle birlikte düzenlediği mahalle mitinglerinde büyük ilgi görüyor.


Kızılçukur ve Özpınar mahallelerinde halkla buluşan MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un miting çalışmasına Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, Sarıgöl AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, partilerin yönetim kurulu üyeleri ve yeni seçilecek belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"Biz direniş sembolüyüz"


Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Özpınar Mahallesinde yaptığı konuşmasında, "Biz Bağlıca'da, Tırazlar'da, Çanakçı'da, Çavuşlar'da, Özpınar'da üzümcüyüz, bağcıyız. Bizi ayıranlara inat birleşeceğiz. Biz çakırlı bidenin lezzeti, üzümün tadıyız. Biz harmandalında efeyiz, biz çanakçı çayında türküyüz, biz bu memleketin insanı ve motifiyiz. Biz Alemşahlı Asar Yaylasında suyun ve bülbülün sesiyiz, Emcelli'de hasretiz, biz genciz, biz gençlerin hizmetkarıyız. Biz işsize ekmek, biz dudağı kuruyanlara su, gençlerimizin geleceğiz. Biz bu memleketin motifiyiz. Biz bölücüye, haine, yılana, çıyana, hırsıza karşı direniş sembolüyüz." dedi.


Belediye Başkanı Selçuk'un konuşmaları mitingi izleyen vatandaşlar tarafından, 'Başkan yanındayız', 'Birlikte el ele' sloganları ile kesildi.


Miting sonunda AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile birlikte meclis üyeleri podyuma çıkarak halkı selamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.