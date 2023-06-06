Sarıgöl'de depremzedeler için manevi destek gecesi

Gecede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu Kur'an-ı Kerim kursunu bitiren kursiyerlerin Kur'an okumasının ardından seslendirilen ilahiler izleyiciler tarafından beğenilerek dinlendi. Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Ülkemizde 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem meydana geldi. Bizde Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi olarak depremzede vatandaşlarımıza manevi destek vermek amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Haftasında kursiyerlerimizle böyle bir gece düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."dedi.

Gecenin sonunda Sarıgöl'de yasayayan depremzede vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.