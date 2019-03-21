Sarıgöl'de Dünya Ormancılık Günü kutlandı

Sarıgöl'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü düzenlenen törenle kutlandı. Ormancılık Gününde Nevruz Bayramı da kutlanırken öğrenciler tarafından yapılan kuş yuvaları çam ağaçlarına asıldı.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 'Dallas' mevkinde düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda günün önemini belirten konuşmayı Sarıgöl Orman İşletme Şefi Vedat Uğurcu yaptı. Ormanların önemini ve Nevruz hakkında konuşan Uğurcu, "2010-2018 yıllarını kapsayan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliği eylem planı ile yurt genelinde toplam 3 milyon 500 hektar sahada 5 milyar 500 bin fidan toprakla buluştu. Sarıgöl ise beş yılda 500 hektarlık sahada 300 bin fidan toprakla buluştu." dedi.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik ise, "Ormanlar, bizlerin temiz hava almamızı sağlamakta. Mesire yeri olarak huzur bulduğumuz alanlardır. Ormanlarımız ülkemizin zenginlik kaynakları arasında yer almakta olup, ormanlarımızı korumalıyız." diye konuştu.

Öğrenciler yaptıkları kuş yuvalarını çamlara astı

Törende öğrenciler tarafından orman konulu şiirler, kompozisyonlar, güzel sözler okunurken, Nevruz ateşi yakılarak üzerinden atlandı, yumurta kırma etkinliği ve demir dövme gösterisi yapıldı. Orman konulu şiir ve kompozisyon dallarında derece alanların ödüllerinin de dağıtıldığı törende davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Birlikte hatıra ormanı içi dikim yapılan törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, siyasiler, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Törende ayrıca öğrenciler tarafından okulda yapılan kuş yuvaları da çam ağaçlarına asıldı.