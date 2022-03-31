Sarıgöl'de Dünya Tiyatro Günü kutlandı

Dünya Tiyatrolar Günü, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ortaokul öğrencilerinin yer aldığı 'Sosyal Medya' konulu tiyatro oyunuyla kutlandı.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Drama Öğretmeni Pınar Yalçın, yönetiminde 'Sosyal Medya' konulu tiyatro oyunu sergilendi. Atatürk Gençlik Merkezinde düzenlenen tiyatro oyununda konuşan Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayten Şahbazlar, "Dünya Tiyatro Günü etkinliği çerçevesinde çağımızın en büyük sorunlarından biri olan sosyal medyayı doğru kullanma temalı bir tiyatro oyunu ile öğrencilerimizin dikkatini çekmek istedik. Çok güzel bir oyun oldu. Katkılarından dolayı öğretmenimiz Pınar Yalçın'a ve tiyatroda yer alan öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

Oyun iki seans olarak velilere ve öğrencilere oynandı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Şube Müdürü Mustafa Açıkgöz, kurum müdürleri ve öğrenciler tiyatroyu izledi.