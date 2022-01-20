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Sarıgöl'de Ege halk oyunları kursu açıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Ege Halk Oyunları" kursu açıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Ege Halk Oyunları" kursu açıldı.


Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, çeşitli branşlarda açtığı kurslara devam ediyor. Bu kapsamda talep üzerine Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Ege Halk Oyunları" kursu başlatıldı. Kurslar hakkında bilgi veren Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Elimizdeki imkanlar doğrultusunda 7'den 77'ye herkese kurs açmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize milli kültürün önemli öğelerinden biri olan halk oyunlarınızı öğretmek istiyoruz. Yöremize uygun olarak 'Ege Yöresi Halk Oyunları' konusunda bir talep oluştu. Biz de talebi değerlendirerek kursumuzu açtık. Amacımız öğrencilerimizin kaliteli zamanlar geçirmesini sağlayarak, milli kültür birinci kazandırmaktır" dedi.


2 okuldan toplam 30 öğrencinin katılacağı kurs, halk oyunları eğitmeni Caner Kırkbaş tarafından verilecek. 120 saat sürecek eğitimin ardından öğrencilere sertifika alacak.

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