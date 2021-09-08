Sarıgöl'de ekipler mahalleleri gezerek aşı yapıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle mahalle vatandaşların ayağına gidilerek korona virüse karşı aşılama yapılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı aşılama çalışmalarına hız kazandırdı. Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler mahalle mahalle vatandaşların ayağına giderek aşı çalışması yaptı. Vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, "Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde planlama yaparak, köylerimizi planlama doğrultusunda ziyaret ederek aşı hizmetlerini yerinde yapmaktayız. Bölgede Sağlık Bakanlığımızın aşı programına dahil olan vatandaşlarımızı ulaşarak bağışıklama hizmeti sunulmaktadır. Aşılama çalışmaları ile toplumun hastalığa karşı bağışıklık kazandırılmasını sağlamaktır. Bilindiği gibi bunun tek çaresi aşılanmaktır. Bağışıklık oranın en aza indirmek için aşılama çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımızın aşılamaya gönüllü gelmeleri, özveri ile çalışan aşılama ekiplerimize ve köy ve mahalle muhtarlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan ekipler ilçede faaliyet gösteren üzüm işletmelerinde çalışan üzüm işçilerini de aşılamaya başladı.