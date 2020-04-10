İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıgöl'de ekmek kuyruğu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından vatandaşlar ekmek alabilmek için fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından vatandaşlar ekmek alabilmek için fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.



İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Sarıgöllü vatandaşlar ekmek alabilmek için saatlerce ekmek fırının önünde beklemeye başladı. Gündüz ise bir çok markette ekmek mayasının kalmadığı belirtildi. Marketlere giden vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Dışarıda bulunan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.