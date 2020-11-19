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Sarıgöl'de emniyetten ortak uygulama

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ortaklaşa gerçekleştirdikleri uygulamada 4 araca 5 bin 840 TL cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ortaklaşa gerçekleştirdikleri uygulamada 4 araca 5 bin 840 TL cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ortaklaşa uygulama yapıldı. 26 personel ve 1 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada park/bahçe, metruk binalar, okul çevreleri, umuma açık yerler ile sabit ve seyyar olarak mahalle ve sokaklarda aramalar yapıldı. 215 şahsın GBT sorguları yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. 45 araç kontrol edilirken, 4 araca 5 bin 840 TL cezai işlem uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca 10 umuma açık yer kontrol edilirken, yapılan uygulamada suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi.

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