İhlas Haber Ajansı

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Sarıgöl'de Engelliler Haftası kutlandı

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu koordinatörlüğünde ilçedeki okullarda bulunan engelli sınıf öğrencileri tarafından Mimar Sinan İlkokulu bahçesinde Engelliler Haftası coşkulu bir şekilde kutlandı.


Engelli öğrenciler, davetlilere şiirler okuyup, mini bir konser gerçekleştirirken, çeşitli spor etkinlikleri büyük beğeni topladı.


Sarıgöl'de düzenlenen etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul müdürleri ve veliler katıldı. Program sonunda davetlilere ikramlarda bulunulurken, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, engelli öğrencileri kutlayıp çiçek takdim etti.

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