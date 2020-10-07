Sarıgöl'de fay hattı okul yıktırdı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 52 yıldır eğitim ve öğretim veren ilçenin ilk okulu olma özelliğindeki 4 Eylül İlkokulunun önünden geçen hareketli fay hattı nedeniyle okulun yıkılmasına karar verildi. Okulun yıkım çalışmalarına başlanmadan önce, yeni bir okul yapılana kadar okulun geçici olarak Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulunda eğitim ve öğretimini sürdüreceği belirtildi.

Okulun eşyaların taşınmasından sonra, yıkım ekibi tarafından okulun yıkılmasına başlandı. 52 yıldan bu yana binlerce öğrenciyi mezun eden Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu 3 bin 300 metrekarelik alana sahip okul binalarının ilki 1962 yılında yapıldı. Daha sonra aynı bahçeye dört katlı binanın yapımı 1992 yılında gerçekleştirildi. Okulun A bloku 28, B bloku ise 52 yıldır eğitim ve öğretime hizmet verdiği öğrenildi. Okul geçtiğimiz yıllarda sadece İlkokul olarak hizmet vermeye başlanmasıyla birlikte B Blok Halk Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet veriyordu. Okula kayıtlı 315 öğrenci yeni okul yapımına kadar geçici olarak Mimar Sinan İlkokulunda eğitime devam edecek.

"Hareketli fay hattı"

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, "Sarıgöl'den geçen hareketli fay hattı, tam okulun önünden geçmekte. İlk zamanlar okulun güçlendirmesi hakkında karar verildi. Daha sonra Manisa Valiliği tarafından hareketli fay nedeniyle bakanlığa görüş bildirmesinden sonra, 4 Eylül İlkokulun yıkım kararı verildi. Önce A Blokun yıkım kararı geldi. Ekipler yıkım çalışmalarına başladı. B Blok için yıkım kararını beklemekteyiz. Yeni okul yapımı için yeni program kapsamına alınacak ve Şermin-Hüseyin Tüfekçi Anaokulu bahçesine yapılacak." dedi.

52 yıllık Sarıgöl 4 Eylül İlkokulunun yıkımını mezun olan öğrenciler üzüntüyle seyrederken, okul yılları gözleri önüne gelerek duygulu anlar yaşadı.

Sarıgöl'de 1969 yılının mart ayında 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından oluşan fay hattı ilçenin 3,5 kilometre içerinden geçmekte ve sürekli hareketliliği ile de geçtiğimiz beş yıl içerisinde 95 ev ve iş yerinin bulunduğu yerler afet kapsamına alınarak Sarıgöl Belediyesi tarafından yıkım işlemleri gerçekleştirilmişti. TOKİ tarafından da hak sahiplerine 83 konut yapılarak vatandaşlara dağıtılmıştı.