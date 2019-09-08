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Sarıgöl'de festival anılarını ölümsüzleştirdiler

Sarıgöl 13.

Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali kapsamında hazırlanan 'Üzümlü fotoğraf stüdyosu' festivali ziyaret edenlerin uğrak yeri olurken fotoğraf çektirmek için sıraya giren vatandaşlar o anlarını ölümsüzleştirdi.


Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivalini ziyaret eden vatandaşlar, sultaniye üzümlerden hazırlanan üzümlü stüdyoda hatıra resmi çektirmek için sıraya girerek festival anılarını ölümsüzleştirdi.


Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Bu yıl Sultaniye Üzüm Festivalimizde farklılık olsun diye çeşitli etkinlikler düzenledik. Bunlardan biri de üzümlü fotoğraf stüdyosu. Stüdyomuz vatandaşlarımızdan gerçekten büyük ilgi gördü. Festival anılarını ziyaretçilerimiz adeta ölümsüzleştirdi." dedi.

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