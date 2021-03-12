Sarıgöl'de fidan satışları hız kazandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde fidan satışları bahar aylarının başlamasıyla birlikte hız kazandı.

Mart ayının girmesiyle birlikte, ev hanımları evlerinin bahçesini, tarları çiçek ve meyve fidanı dikebilmek için adeta yarışa girdi. Meyve ve çiçek fidanlarını mart sonuna kadar dikileceğini ifade eden vatandaşlar, "Evlerimizin bahçelerini yaz aylarında güzel görünüm kazandırmak için sevdiğimiz çiçek fidanlarından alıyoruz. Tarlalarımızım kıyılarına, evlerimizin bahçelerini kayısı, şeftali, erik fidanları da alarak yetiştirmek istiyoruz." dedi.

"Satışlarımız arttı"

Sarıgöl'de çiçek ve meyve fidanı satışı yapan Serkan Özkan, "Baharın gelmesiyle birlikte çiçek ve meyve fidanına talepler arttı. Fidan dikimleri mart ayında yapıldığından ilgi fazla oluyor. Bu nedenle her hafta İzmir'in Bayındır ilçesine giderek çeşitli çiçek fidanları getiriyoruz. Genellikle bahçeye dikilen çiçekler ve odada yetişen çiçeklere ilgi daha fazla oluyor. Bu arada bu yıl Sarıgöl'de tropikal türü ağaçların fidanlarına da oldukça ilgi var." dedi.