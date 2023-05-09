Sarıgöl'de "Fikirler Buluşuyor" yarışması

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik "Fikirler Buluşuyor" adlı münazara yarışması düzenledi.

Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, özgüven ve medeni cesaret kazanmaları amacıyla düzenlenen yarışma, Sarıgöl Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezinde yapıldı. İlçedeki 4 okulun katıldığı yarışmada öğrenciler, kura ile belirlenen konuları savunarak en iyi puanı almaya çalıştı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında "İlk insanlar mı daha mutlu yoksa günümüz insanları mı?" konusunda yapılan münazarada günümüz insanlarının daha mutlu olduğunu savunan Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi finale katılmaya hak kazandı.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi arasında yapılan "Ülkenin kalkınmasında tarım mı sanayi mi ön planda tutulmalıdır?" konulu münazarada ise ülkenin kalkınmasında tarımın önde tutulması gerektiğini savunan Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rakibinin tezini çürüterek finale katılmaya hak kazandı.

Final turunda yapılacak münazarada Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Çocuğun eğitiminde aile mi önemlidir, okul mu?" konusunda birbiriyle yarışacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Yarışmanın, öğrencilere kendilerini ifade etmeleri konusunda büyük katkı sağladığını belirterek, yarışmaya katılan bütün idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim" dedi.