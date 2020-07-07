İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıgöl'de fırtına ve dolu bağlarda zarar yol açtı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına ve dolu, üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına ve dolu, üzüm bağlarında zarara yol açtı.


Sarıgöl'de akşam saatlerinde meydana gelen fırtına ve dolu yağışı, özellikle Ahmetağa, Bereketli, Avşar, Dadağlı, Kızılçukur mahallerindeki üzüm bağlarında zarara neden oldu. Ahmetağa Mahallesi'nde ise şiddetli fırtına üzüm bağlarını yere yatırdı.


Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışmaları başlatılırken, zararın boyutunun çalışmaların tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağı ifade edildi.



"Çiftçimizin kulağı hava durumunda"


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üreticilerin, aşırı sıcakların ardından mutlaka dolu ve yağışların geleceğini tahmin ettiklerini belirterek, "24 saat üreticimiz hava durumu hakkında çeşitli yerlerden ve televizyonlardan hava durumunu öğrenirler. Zarar tespit çalışmalarına başlandı. Bu nedenle de üzüm üreticilerimiz bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı haziran ayında örtü çalışmalarına başlattılar. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah daha büyük afetlerden korusun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.