Sarıgöl'de "Gençlik Haftası" etkinliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "Gençlik Haftası" kapsamında Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından etkinlikler düzenlendi.

Resim öğretmeni Gülen Zeytinoğlu'nun organize ettiği resim sergisi ve canlı karakalem portre resim çizme yarışmasına, matematik öğretmeni Aslıhan Gencer Yapıcı'nın Fotoğrafçılık Kulübü ile tertip ettiği fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların sergisine, İngilizce öğretmeni Hülya Çetin Yıldız'ın organize ettiği satranç yarışması finaline İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yildirak ve Şube Müdürü Yüksek Kanyilmaz katıldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, sergilenmeye değer görülen eserleri yakından ilgilendi ve katılım sağlayan öğretmenleri teşekkür etti.