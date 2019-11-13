Sarıgöl'de gerçeği aratmayan tatbikat

Sarıgöl Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta tüm hastane personeli katıldı. Tatbikatta personel üzerine düşen görevi kusursuz bir şekilde yerine getirdi. Senaryo gereği hastanenin Kadın Doğum Ünitesinde çıkan yangına Sarıgöl Belediyesi İtfaiyesi tarafından müdahale edildi. Yangında mahsur kalan hastalar ve çalışanlar itfaiye ekipleri tarafından pencereden kurtarıldı. Tatbikat, Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman Başkanlığında kurulan bir heyetle organize edildi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, "Yaptığımız tatbikatta tüm personelimiz görev aldı. Görev alan personelimiz gerçeği aratmayan tatbikat uyguladı. Kendilerine başarılar dilerim. Teşekkür ederim." dedi.