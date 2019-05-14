Sarıgöl'de haftanın iki günü pazar kurulacak

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde belediye meclisi tarafından alınan kararla haftanın iki günü pazar kurulacak.

Sarıgöl Belediyesi meclisinin aldığı kararla ilçede haftanın iki günü pazar kurulması kararı alındı. Sarıgöl'de cuma günleri kurulan tuhafiye, manav pazarının 14 Mayıs tarihinden itibaren salı günleri de kurulacağını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Meclis kararımızla ilçemizde Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri ve Otopark alanında Cuma ve Salı günleri manavların satış yapmalarına imkan sağlandı. Bu günden itibaren ilçemizde cuma ve salı günleri manavcı esnafımız sergi açacaklar vatandaşlarımız da alış veriş yapacaklar" dedi.