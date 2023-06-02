Sarıgöl'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlanıyor

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde farklı sergilerin açılmasıyla başlayan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinde El Sanatları ve Resim Sergisi açıldı. Sergi öncesinde yapılan açılış programında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından halk oyunları, Almanca müzik gösterisi, jimnastik ve kick boks gösterileri düzenlendi.

Gösterilerin sonunda Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Ömer Eskici, İlçe Mili Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından sergi açılışı gerçekleştirildi.

Sergi vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası bizim yıl boyunca yapmış olduğumuz kurslarımızı sergilediğimiz bir hafta. Bu haftayı kurum olarak çok önemsiyoruz tüm vatandaşlarımızı hafta boyunca yapılacak etkinliklere bekliyoruz." dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dahilinde hafta boyunca 1-2 Haziran'da Halk Eğitim Merkezinde sergi, Atatürk Gençlik Merkezinde 5 Haziran'da depremzedeler için Manevi Destek Gecesi, 6 Haziran'da Dumansız Hava Sahası adlı tiyatro oyunu, 7 Haziran'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlenecek.