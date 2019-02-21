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Sarıgöl'de 'Hayat boyu öğrenme' planlama ve işbirliği toplantısı

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Hayat boyu öğrenme’ planlanma ve işbirliği toplantısı düzenlendi.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Hayat boyu öğrenme' planlanma ve işbirliği toplantısı düzenlendi.


Sarıgöl Atatürk Ortaokulu'nda yapılan toplantıya daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç düzenlenen toplantı hakkında verdiği bilgide şunları söyledi: "Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi olarak bütün kurumların her zaman yanında olup iş birliğine hazırız. Kurumlarımızdan gelen her türlü talep olumlu yönde değerlendirilmektedir."


Oruç, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı 1. döneminde açmış oldukları kurslar ve yapılan faaliyetler hakkında da bilgi vererek, katılımcıların görüşleri doğrultusunda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminde yapılacak olan çalışmaların planlandığını açıkladı.

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